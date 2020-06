"¡¿Alguien dijo cucarachas?!": Elenco de "Glee" destruye a Lea Michele por mensaje sobre George Floyd

Lea Michele nunca pensó en el huracán que se le vendría encima tras solidarizar con las protestas y exigir justicia por el asesinato de George Floyd producto de la violencia policial. El letal episodio de brutalidad policial ha detonado reacciones y campañas de parte de la industria de la entretención, y la protagonista de "Glee" no quiso quedarse fuera de la vorágine comunicacional.

Michele publicó un tuit en el que se alzaba con la bandera de "George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe detenerse". A ello sumó el hashtag #BlackLivesMatter, en referencia al explosivo movimiento anti racista estadounidense.

Fue en ese momento en que apareció sorpresivamente en el escenario digital la actriz Samantha Ware, quien se incorporó al elenco para la sexte temporada de la popular serie musical, y la increpó: "¿Te acuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión un infierno en vida?".

El momento en que Samantha Ware citó el tuit sobre George Floyd de Lea Michele.

Ware no dejó de lanzar sus dardos ahí, ya que añadió en el mismo mensaje: "Porque nunca me olvidaré. Creo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad tu 'cagarías en mi peluca' entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar mi carrera en Hollywood".

Las reacciones no se hicieron esperar y llegaron por todos los flancos. Alex Newell, quien interpretó a Wade "Unique" Adams en "Glee", reaccionó con un gif que usualmente se utiliza para motivar aún más la confrontación, y tras recibir reacciones negativas comentó que "voy a decir esto sólo una vez... Cuando mis amigos atraviesan algo traumático yo también lo hago... Eso es la amistad".

"Si no puedes entender eso eres parte del problema... Y eso es. Punto! Y lo digo para ambos lados de la moneda", puntualizó.

La publicación de Alex Newell a propósito de lo que dijo Ware sobre Lea Michelle.

Ware siguió provocando reacciones, como la de Jeanté Godlock, protagonista de la serie "Daybreak" de Netflix y previamente extra en "Glee", quien irrumpió consultando "¡¿alguien dijo cucarachas?!".

"Porque así solía referirse a los que estábamos en la parte trasera del set en Glee. Pero crecemos y no nos quedamos en el fondo para siempre, así que...", contó Godlock en referencia a las conductas de Michele durante las grabaciones para la serie.

Jeanté Godlock y sus dardos contra Lea Michele.

Melisa Benoist, quien fuera la "nerd" de "Glee" y que ahora protagoniza la serie "Supergirl", pasó por la conversación sólo para darle "me gusta" a unos cuantos tuits.

Mientras que la actriz de "Community", Yvette Nicole Brown, se sumó a la avalancha, comentándole a Ware que "sentí cada una de esas letras mayúsculas".

Al mismo tiempo, Newell le respondió a ella "sentí ganas de aplaudir".

Yvette Nicole Brown reaccionando a la publicación de Samantha Ware sobre Lea Michele.

Muchas personas recordaron el caso de Naya Rivera, quien denunció los malos tratos que en su momento tuvo Lea Michele tuvo en el set de "Glee", por medio de su libro "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up".

En ese entonces, la fanaticada se le vino encima y la cuestionó duramente por intentar manchar el estrellato de Michele con tales acusaciones, ya que ella no contaba con el mismo nivel de atención.

De acuerdo con Rivera, ella tuvo una relación de amistad con Michele que se fue deteriorando con el tiempo, volviéndose conflictiva al punto de que durante la sexta y última temporada de "Glee" ya ni siquiera se hablaban.