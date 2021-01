Heath Ledger | Conoce los mejores papeles que interpretó el actor a 13 años de su muerte

Este 22 de enero se conmemoran 13 años del fallecimiento del talentoso actor australiano Heath Ledger. El reconocido artista pereció luego de una sobredosis de pastillas, que puso término a su vida cuando tenía solo 28 años de edad.

El hecho conmovió al mundo entero debido a la gran fama que alcanzó a cosechar con sus memorables papeles.

Sin embargo, pese al éxito que vivía en aquel momento, Ledger no se sentía cómodo con su vida, así lo dejó ver la escritora Jeanet Fife-Yeomans, quien escribió su biografía y relató la situación emocional del talentoso actor.

“La gente no me daba la oportunidad de ser otra cosa más que el ‘galán teñido de rubio’, y me empecé a aburrir, sentía que mi carrera se me estaba yendo de las manos y que otras personas estaban tomando decisiones por mí. Entonces, elegí de algún modo destruir esa carrera para empezar de cero uno nueva”, habría relatado el famoso australiano.

Como hoy se conmemoran 13 años de su fallecimiento, en RedGol te dejamos las tres mejores películas de Heath Ledger.

Las tres películas más inolvidables de Heath Ledger

Batman: el caballero de la noche

Sin duda es el papel más recordado de Ledger. El australiano reencarnó al Joker, que hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores.

Gracias a “El Caballero de la Noche”, Heath logró quedarse con el Oscar del 2009 a Mejor Actor de Reparto.

Por si deseas rememorar la inolvidable actuación, puedes encontrar la película en Netflix.

Secreto en la montaña

Esta película toma la homosexualidad en una época en que la que era un tabú. La historia relata la relación de dos hombres que se enamoran mientras trabajan en una casa de veraneo en la montaña Brokeback.

Para Ledger el personaje fue determinante en su carrera. De hecho, este se negó a participar como presentador de los Oscar luego de que se le hiciera una broma homofóbica.

La película la puedes encontrar en AppleTv.

El patriota

Si bien en Leadger no es protagonista principal, sí es el segundo más destacado. En este film, Gabriel (Heath Ledger) ingresa al ejército independentista luego de que su padre (Mel Gibson) desistiera de esta opción para cuidar de sus hijos.

Esta pieza estuvo nominada a tres premios Oscar: Fotografía, Sonido y Banda Sonora, aunque no consiguió llevarse ninguna de las estatuillas.

Si deseas verla, la podrás encontrar en GooglePlay.