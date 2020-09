Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal protagonizarán película sobre la creación de "El Padrino"

Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal fueron reclutados para interpretar a al director Francis Ford Coppola y al presidente de Paramount Pictures Robert Evans, respectivamente, en la película de Barry Levinson que explorará la creación de una de las entregas más reconocidas del mundo del cine "El Padrino".

La película "Francis and The Godfather" tiene sus bases en un guión que se encontraba en la "lista negra" de Hollywood y que ahora sale a luz. El libreto fue creado por Andrew Farotte y obtuvo un nuevo tratamiento con Levinson.

La historia indaga en cómo Coppola y Evans tenían películas muy diferentes en la cabeza a la hora de trabajar en la adaptación del libro de Mario Puzzo.

Además de los detalles múltiples veces abordados sobre los baches en el camino que tuvo el desarrollo de la reconocida saga cinematográfica, desde las apuestas para construir el casting, el creciente comportamiento impredecible y poco confiable de Marlon Brando, hasta el momento en que dieron con un improbable protagonista en al Al Pacino.

"De toda la locura de la producción, contra todas las posibilidades, un filme clásico surgió", indicó Levinson por medio de un comunicado.

Y en apoyo del cineasta apareció el mismo Coppola, quien añadió que "cualquier película que Barry Levinson haga sobre cualquier cosa, bien vale la pena".

"El Padrino" se estrenó oficialmente en 1972 y generó dos secuelas, una en 1974 y otra en 1990. Justamente la tercera película ahora está siendo remasterizada por Coppola, para lanzar un Director's Cut, a lo que se suma la restauración del corte cinematográfico.

A eso se suma que CBS All Access (que pronto será Paramount+) se encuentra preparando una serie limitada, llamada "The Offer", que también explorará el tras bambalinas de "The Godfather".