Gigi Hadid acaba de revelar discretamente el nombre de su pequeña hija junto a Zayn Malik

La supermodelo reveló el nombre de su bebé de la manera más discreta posible, y es que los seguidores de la celebridad se dieron cuenta que hubo un pequeño cambio en su biografía de Instagram.

"Madre de Khai" se lee ahora en su presentación en la red social, de esta manera dio a conocer al mundo el nombre de su pequeña hija junto al cantante Zayn Malik.

Hadid y Malik aún no han mostrado una foto del rostro de Khai, pero han compartido pequeños destellos de ella en sus redes sociales.

El secreto está en línea con el embarazo de la supermodelo, ya que ella no compartió fotos de su embarazo hasta agosto, un mes antes de dar a luz en septiembre.

La nueva mamá y el ex One Direction compartieron la noticia de la llegada de su hija en publicaciones separadas en las redes sociales."Nuestra niña está aquí, sana y hermosa", tuiteó Malik el 23 de septiembre junto con una foto de la bebé sujetando su dedo. "Tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible".

El cantante de "Pillow Talk" agregó: "El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos x".

Hadid compartió una foto de Malik apoyando su mano sobre Khai, quien estaba envuelta en una manta.

"Nuestra niña se unió a nosotros en el lado terrenal este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Me siento tan enamorada", escribió.

Meses después, Hadid reveló a sus fans que descubrió que estaba embarazada "el día antes del desfile de Tom Ford" durante la Semana de la Moda de París.