Gigi Hadid y Zayn Malik tienen su primera cita tras de convertirse en padres

Gigi Hadid y Zayn Malik son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Los tortolos tenían a su fanaticada con el alma en un hilo con sus idas y venidas a lo largo de estos años, pues su romance no era del todo estable. No obstante, tras confirmarse que iban a ser padres las redes sociales explotaron y muchos volvieron a creer en el amor.

Actualmente su nueva vida causa mucha intriga, sobre todo porque ambos son bastantes reservados en cuanto a su vida privada. Pero eso hasta ahora, porque recientemente la modelo compartió algunos registros de lo que fue su primera cita nocturna junto al cantante tras convertirse en padres.

La hermana de Bella Hadid y el ex integrante de One Direction disfrutaron de una velada sin la compañía de su hija, a quien presentaron en redes sociales recién el 24 de septiembre, unos días después de haber llegado a este mundo.

"Nuestra niña está aquí, sana y hermosa", escribió Malik. “Intentar describir en palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía, y agradecido por la vida que tendremos juntos”, agregó en su emotiva publicación donde toma su pequeña manito.

Según se aprecia en las stories que subió la modelo a su cuenta de Instagram, ambos disfrutaron de una cena en casa preparada por ella misma.

El plato principal fue una piccata de pollo con salvia y mantequilla con pasta de champiñones. "La primera noche de cita de mamá y papá", escribió junto a la imagen del plato. "Ella está en la otra habitación con Oma [Yolanda, la mamá de Gigi] pero la extraño jejeje", admitió.

Gigi Hadid y Zayn Malik tienen su primera cita tras ser papás | Foto: @gigihadid

Gigi Hadid cocinó la cena para ambos | Foto: @gigihadid

Gigi Hadid celebra a su hermana en su cumpleaños

La modelo está más activa que nunca en redes sociales. ¿El motivo? Hoy, nueve de octubre, está de cumpleaños su hermana del alma: Bella Hadid.

Es por ello que se tomó un minuto para dedicarle un emotivo post donde deja en evidencia su gran conexión como hermanas, y por supuesto, cuánto la quiere.

“Hoy celebro, pero siempre he estado agradecida por estos 24 años que he sido bendecida con mi hermanita @bellahadid que siempre me apoya y me trae las delicias más deliciosas. Estoy muy orgullosa de tu constante crecimiento. Tienes un corazón hermoso y deseo que cada año te de la oportunidad para hacer lo que más desees cumplir, compartiendo tu magia cerca y lejos. ¿Quién te ama? ¡Tú hermana! Que tengas el mejor día, feliz cumpleaños”, escribió Gigi junto a un álbum fotográfico donde repasa momentos de la infancia de ambas.