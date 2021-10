La actriz Francisca Walker estuvo presente en el programa online de Teresita Reyes "A calzón quitado" en donde habló sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal.

En ese contexto la intérprete profundizó en cómo ha vivido esta nueva etapa de su vida tras convertirse en madre.

La protagonista de Pobre Novio y Mario Horton recibieron a su primer bebé juntos hace algunos meses.

"No supe al principio, estaba súper desconectada. Me notaba más peluda y se me caía el pelo pero yo pensaba que era raro. Fue ya cuando entré a las seis semanas que me enteré que estaba embarazada", comenzó señalando.

Luego agregó: "Yo estaba feliz cuando supe porque yo quería igual, ya había pensado que era el tiempo y como ya cachaba que venía el tiempo, que se iba a paralizar todo, entonces era un buen momento sobre todo como actriz para no verme forzada a renunciar a ciertas cosas, era perfecto".

Sobre cómo ha sido el proceso, la actriz señaló. "Muy rico. Uno se siente como superior, como libre", reveló.