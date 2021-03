Francisca Walker muestra fotografía de su embarazo junto a una potente reflexión por el 8M

La conocida actriz de televisión Francisca Walker, realizó una profunda reflexión en sus redes sociales acerca del Día de la Mujer y junto con el mensaje compartió una foto de ella mostrando su pancita de embarazada.

Hace algunas semanas en una entrevista para revista Wikén de El Mercurio, en donde se hablaba del proyecto musical de la intérprete, el medio indicó que la actriz "tuvo su primer hijo junto a su pareja, el actor Mario Horton".

En su publicación en Instagram, la joven señaló "R)Evolución. Siento que en estos años ha cambiado completamente la forma en que me veo a mi misma y a las demás mujeres. Siento que hoy me juzgo menos, que me quiero más, me gusta más mi cuerpo, me reprimo menos las cosas quiero decir, me he despegado más de lo que se espera de mi y me he concentrado en lo que yo realmente quiero ser y hacer... me queda mucho por recorrer, pero siento que cada día avanzo para ser un poco más libre".

Luego añadió "Este camino no lo he recorrido sola, no he sido pionera de ninguna revolución, ni me he dado cuenta de las ataduras que me retenían por mi cuenta. Esta evolución/liberación ha sido gracias a otras mujeres que vinieron antes que yo, otras más rebeldes y valientes que yo, que me han mostrado el camino e inspirado y motivado a ser cada día más auténtica y feliz".

Concluyendo la actriz agradeció a todas quienes salieron a las calles a conmemoras el día. "Quiero agradecer a todas las mujeres que hoy salieron a la calle a marchar, a las que se quedan en la casa cuidando de los suyos y reflexionando, a las que escriben mensajes inspiradores por las redes, a las que forman redes, a las que se atreven a ser ellas mismas, a las que se aman, a las que abren los caminos..... a todas gracias, y sigámonos acompañando en este proceso tan colectivo y tan íntimo a la vez".