La destacada actriz nacional Teresita Reyes reveló que pudo participar en la nueva temporada de la competencia gastronómica MasterChef Celebrity, sin embargo, decidió no sumarse tras una conversación con su familia.

En conversación con el portal Tiempo X, la intérprete reveló que sus hijos no estaban de acuerdo con que ella viajara a Colombia, lugar donde se filma el programa.

“Estuve a punto de irme con los chicos de MasterChef, estuve a punto, pero después llegó el Estallido Social en Colombia y mis hijos me dijeron ‘párala mamá, si ya no tienes 30 años, corta tu huev…’”, señaló al portal.

Luego agregó: “Por eso fue que me metí a cocinar, si yo dije a qué me llevan si no sé ni hacer un huevo revuelto”. Teresita explicó que tras esto “se armó un despelote familiar”

Explicó además que tuvo que desistir del proyecto, pero que la producción tuvo una buena acogida a su respuesta. “Se portaron maravilloso, me dijeron ‘olvídate del contrato Teresita, quédate tranquila, quédate en tu casa, total, todos los años hay MasterChef Celebrity”.

Actualmente MasterChef Celebrity está emitiendo su segunda temporada en donde famosos se enfrentan por llegar a la final del proyecto, pasando distintas etapas que pondrán a prueba su destreza culinaria. El jurado del espacio está conformado por Fernanda Fuentes, Jorge Rausch y el regreso de Yann Yvin.