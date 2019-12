"Estoy aprendiendo a caminar de nuevo": Francisca García-Huidobro cumple 11 días en la clínica sin saber qué la atacó

11 días cumplió Francisca García-Huidobro internada en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana, después de que llegó de urgencia al centro asistencial el pasado jueves 12 de diciembre.

Este fin de semana, por medio de un comentario en el Instagram, Julio César Rodríguez, también reveló que pasó momentos muy críticos, asegurando que "hace diez días casi me fui".

Ahora la descripción de lo que está enfrentando fue más directa y en primera persona. En conversación con LUN, García-Huidobro expuso que "tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón".

"O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón. Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa", complementó.

La animadora de "Sigamos de Largo" pasará en la clínica la Navidad, algo que tiene que ver con que "aún no se sabe qué causó la insuficiencia, me imagino que también por eso me tienen acá, para investigar el origen".

Consultada por el mensaje que le dedicó a su hijo y que reveló la crítica situación que enfrenta, Francisca explicó que es fue a propósito de que "hubo tres días en que pudo no ocurrir el milagro. Muy críticos. Joaquín me hizo volver".

Mientras está siendo acompañada por su círculo cercano, integrando por su madre, padre, hermana y Joaquín, a la vez está siendo tratada por una kinesióloga.

"Siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Estoy muy flaca y debilucha, tengo que tratar de fortalecer mi musculatura", puntualizó.