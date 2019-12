"Hace 10 días casi me fui": Francisca García-Huidobro se refirió a su crítico estado de salud

Desde hace dos semanas Francisca García-Huidobro se encuentra fuera del programa "Sigamos de Largo", lo que llamó la atención de los telespectadores. La razón se reveló el lunes pasado: una insuficiencia real que la llevó a ser internada en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana.

Poco se había sabido de la mujer ancla de Canal 13. Su ex, el también rostro televisivo Julio César Rodríguez reveló escuetamente el problema renal, agregando que "estaba con licencia, pensaban que tenía un resfrío, un virus, pero después fue a la clínica y la dejaron internada".

Este fin de semana el mismo Rodríguez publicó una imagen en la que el hijo que ambos tienen en común aparecía besando efusivamente en la mejilla a García-Huidobro, con un texto en el que manifestó que "te queremos mucho y sabemos que todo saldrá bien!".

Y en la misma foto apareció la animadora para comentar una revelación imposible de ignorar.

"Amor mío!!!! Hace 10 días casi me fui y solo tu mamo me trajo de vuelta", indicó la ex conductora de "Primer Plano", haciendo hincapié en el crítico estado de salud que actualmente enfrenta.

El mensaje continúa planteando que "eres un niño precioso y tienes un papá maravilloso del que también siento orgullo. Y como dice Julito :GRACIAS!!!!".

Ahora, Francisca García-Huidobro se encuentra en una lenta pero positiva recuperación.