"Yo estaba en esa teleserie y lo vi todo": Fran García-Huidobro desmiente los dichos de Aline Kuppenheim

Francisca García-Huidobro se refirió a los dichos de Aline Kuppenheim en el programa "Que te lo Digo" donde desmintió las declaraciones de la ex conductora de Primer Plano acerca del bullying que habría sufrido Cristián de la Fuente, mientras trabajaba en las teleseries de Canal 13.

El actor fue invitado hace algunas semanas a "De tú a tú", programa que conduce Martín Cárcamo, espacio donde señaló lo que vivió a manos de sus ex compañeros.

"Oh que suerte que tenis buena pinta, es lo que más me ha causado sufrimiento, yo llegue a canal 13 y ser actor y tener buena pinta es un pecado. Yo tenia compañeros de actuación que cuando había una crítica mala mía, en una teleserie la pegaban en el camarín", señaló en aquella oportunidad.

Agregó además que "Hay actores y actrices que recortaban criticas mías porque yo era malo y lo pegaba en los camarines para reírse de mi" comentó De la Fuente.

Tras eso, en el programa "Cómplices" que conduce Fran García-Huidobro junto a Ignacio Gutiérrez la actriz confirmó los dichos del actor y además nombraron a la actriz Aline Kuppenheim como una de las personas que hostigaba al actor. Ambos compartieron pantalla en la teleserie "Eclipse de Luna".

Esto gatilló la respuesta de Kupppenheim, quien a través del periodista Hugo Valencia, entregó su versión en el programa "Que te lo Digo". "Insólito, eso vive en su imaginación. Nunca nadie le hizo bullying", indicó.

Luego el periodista contó que al relatarle los dichos de García-Huidobro respondió "Me dejaste para dentro, con lo que me acabaste de contar. No tengo memoria de haber tenido mala onda ni con Cristián, ni con la Fran".

"Esto es más que una lata, es una difamación totalmente gratuita, con la Fran éramos amigas", terminó de leer el periodista.

Estas declaraciones desencadenaron nuevamente la respuesta de la figura televisiva, quien en su programa a través de redes sociales señaló "¿Lo dijo al aire, con su cara diciéndolo, como yo, con mi nombre y todo? Es su palabra contra la mía. No me desdigo de nada de lo que dije”.

“No es que le crea o no, yo estaba ahí. Yo estaba en esa teleserie y lo vi todo. Si ella quiere desmentirme, que vaya y lo haga, que ponga su cara y su nombre como lo hago yo, no que le escriba por debajo a un panelista”, indicó.

Luego agregó "yo me hago cargo de lo que dije, yo nombré a la persona, pero lo dije aquí, con mi cara y con mi nombre, ella no".

"A mi no me importa decirlo, fue ella". indicó García-Huidobro, quien luego añadió "yo fui quien le pidió que parara", concluyó señalando.