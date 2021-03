Aline Kuppenheim desmiente haberle hecho bullying a Cristián de La Fuente: "Es una difamación totalmente gratuita"

Hace algunos días el actor Cristian de La Fuente en una entrevista con Martín Cárcamo, señaló haber sido víctima de bullying por parte de sus colegas mientras trabajaba en Canal 13.

"Yo llegue a canal 13 y ser actor y tener buena pinta es un pecado. Yo tenia compañeros de actuación que cuando había una crítica mala mía, en una teleserie la pegaban en el camarín".

Luego detalló más sobre el asunto. "Hay actores y actrices que recortaban criticas mías porque yo era malo y lo pegaba en los camarines para reírse de mi" comentó De la Fuente.

Sobre esto la actriz y ex conductora de Primer Plano, Francisca García Huidobro, habló en su programa online "Cómplices" acerca de la situación, ella y De la Fuente fueron compañeros en la teleserie "Eclipse de Luna".

"Salían críticas públicas, no sé quiénes serán los críticos en esa época. Y los recortaban y los ponían en los camarines (...) Tu llegabas a grabar a maquillaje, a peluquería y estaba la crítica puesta en el diario mural", agregó.

A lo que Ignacio Gutiérrez pregunto sobre quien se daba el trabajo de hacer eso, en donde la periodista Paula Escobar nombra a la actriz Aline Kuppenhaim. A lo que Fran García responde "no era solo ella" confirmando los dichos.

Tras esto el periodista Hugo Valencia señaló en su programa "Que te lo Digo" que se comunicó con Kuppenheim, quien desmintió los hechos y leyó la respuesta de la actriz "Insólito, eso vive en su imaginación. Nunca nadie le hizo bullying"

"Me dejaste para dentro, con lo que me acabaste de contar. No tengo memoria de haber tenido mala onda ni con Cristián, ni con la Fran". Le comentó a Valencia.

"Esto es más que una lata, es una difamación totalmente gratuita, con la Fran éramos amigas", terminó de leer el periodista.