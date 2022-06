Cristián de la Fuente rondó los temas más comentados en redes sociales nuevamente, aunque esta vez no fue por estar vinculado con el contrabando de relojes, por ser asaltado o por sus siempre polémicas declaraciones. De hecho, ni siquiera fue por algo que hizo él. ¿Qué pasó? Chilevisión tildó al esposo de Angélica Castro como un chileno "consagrado en el exterior" y el público no tardó en reaccionar de la manera más sarcástica posible.

Todo partió con la invitación a través de Twitter que hizo el canal abierto, para que los telespectadores vieran el capítulo del programa de Julio César Rodríguez Pero Con Respeto en que De La Fuente estaba como invitado y que se emitió la noche del lunes.

"Un chileno que ha consagrado su carrera como actor en el exterior nos revelará anécdotas e historias �� Cristian de la Fuente es el gran invitado de #PeroConRespetoCHV ��", escribieron.

Lejos de preocuparse del espacio televisivo o las declaraciones que hizo el actor en el mismo, los usuarios de la plataforma comenzaron a reaccionar a la publicación sobre todo con humor y sarcasmos.

La tónica de las reacciones fue recordar la figura de Pedro Pascal, el actor protagonista de grandes y exitosas producciones de la televisión estadounidense como Game of Thrones, Narcos y The Mandalorian, además de blockbusters cinematográficos como Wonder Woman 1984 y recientemente El Peso del Talento, junto a Nicolas Cage.

Las reacciones fueron tantas que comenzaron a elevar los nombres, tanto de Cristián de la Fuente como de Pedro Pascal, hasta los trending topics, manteniéndose allí gran parte de la jornada del martes y hasta la mañana de este miércoles.