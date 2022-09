No era una escena de película como se dijo en un momento, o algún tipo de ensayo para una próxima teleserie: Cristián de la Fuente confirmó haberle sido infiel a su esposa Angélica Castro, tras la publicación de un comprometedor video en el que aparece besando a una mujer desconocida.

Fue el programa mexicano Primer Impacto el que encendió las alarmas en las últimas horas con la revelación del video en el que el actor chileno y uno de los rostros de la campaña del Rechazo aparecía a los besos con la mujer incógnita.

"Estas son las imágenes que dejaran a más de uno con la boca abierta. Es el actor chileno Cristián de la Fuente besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos. El video fue grabado el 15 de septiembre en el restaurante ‘La única’ en la capital mexicana y durante más de una hora el actor compartió de forma especial con su acompañante", relata la periodista del espacio televisivo.

El registro muestra a De la Fuente acompañado también por su amigo, el actor mexicano Juan Soler, quien también se mostró muy cercano a la mujer.

Cristián de la Fuente en polémico video | ¿Qué dijo el actor chileno tras ser sorprendido siendo infiel?

En vez de solucionar las cosas solo en casa, Cristian De la Fuente decidió hablar públicamente del video, en un diálogo con Carlos Adyan, rostro de En Casa, del canal Telemundo.

"Cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video", aseguró el ex Generación 2000.

Eso para luego añadir: "Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad".