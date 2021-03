Fran García-Huidobro desclasifica qué actor se sobrepasaba y "metía la lengua en los besos" de teleserie

Tras haber la revelado el "ranking de curaos" de "Primer Plano" en el capítulo anterior, Fran García-Huidobro se soltó más de la cuenta en el último capítulo de su programa en Instagram "Cómplices", desclasificando el nombre del actor que se sobrepasaba y "metía la lengua en los besos" de teleserie.

En conversación con Paula Escobar y Ignacio Gutiérrez, García-Huidobro hablaba del supuesto bullying que le hacía Aline Kuppenheim a Cristián de la Fuente por actuar mal en antiguas teleseries.

Es por eso que comentó que "no. No siempre tienes química. Lo que pasa es que cuando estudias Teatro, aunque seas pésimo, en el caso mío, tú estás diseñado para que no te importe".

Así también confirmó que "tuve compañeros que me metían la lengua en los besos cuando no correspondía porque uno puede meter la lengua a ver si el otro te da la pasada, pero no…".

Entonces, en are los comentarios de la transmisión un espectador preguntó si entre aquellos individuos estaba Juan Pablo Sáez, el recordado DJ Billy de "Adrenalina" y quien recientemente criticó a los responsables de la obra "Orquesta de Señoritas", tras el contagio con Covid-19 y posterior fallecimiento de Tomás Vidiella.

Entonces, García-Huidobro confirmó que hay un actor que, "lo digo yo, si lo he dicho veinte veces, no me acuerdo el nombre… Ahora es como candidato a concejal que también me metía la lengua. Pero Juan Pablo sí, él fue uno de ellos y no fui la única que contó, es como gente que no controla la lengua".

Por otro lado, la recordada animadora de "Primer Plano" explicó que "los besos de teleserie están diseñados. Primero que todo, la cara de uno va al otro lado de la otra, porque si no yo te aplasto la nariz y tú me aplastas la mía. No nos metemos la lengua, podríamos ni siquiera tocarnos la boca. Cuando ya es mucha la calentura, vuelta".