"¡Se tomó ocho whiscolas!": Revelan "ranking de curaos" del desaparecido programa "Primer Plano"

Siempre se ha comentado que en el extinto programa de Chilevisión "Primer Plano" el alcohol tras bambalinas corría como si se fuera a acabar el mundo, pero ahora llegó la confirmación de que eso realmente era así con la revelación del "ranking de curados" que expusieron Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez.

Los ex rostros televisivos destaparon la verdad de las cosas en el último capítulo de su programa en Instagram, donde explicaron la dinámica que se daba en el estelar de farándula hace unos años, cuando el género televisivo pasaba por una bonanza y el espacio contaba con múltiples auspiciadores, dada la alta expectativa que generaba semana a semana.

“De repente, por la oreja, tú cachai que en Primer Plano, más allá del atado que pudiera haber en el set… Por acá (por el sono) me decían ‘me indican que Arenita parece que tomó de más en el vip’. O la Paulina Nin…”, explicó Gutiérrez

Ante lo que García-Huidobro dijo “no, la Paulina Nin nunca estuvo en ese estado en el que vi a Arenita cuando estaba en vacaciones, porque no estaba en ese capítulo. Me pasó varios capítulos que no estaba y me llamaban para decirme ‘¡déjate de webiar a Gary Medel!’. Y yo ‘¿qué pasó con Gary Medel?’”.

La lengua también se empezó a soltar acá y Gutiérrez se sinceró contando que “yo los más curados que vi, en el ranking de curados, siempre me acuerdo de Arenita y me acuerdo una vez…”

“Pablo Schilling, que dijo que no tomaba”, aportó la Fran.

Para que luego Gutiérrez continuara: “O de Kike Acuña, que una vez, te pasaste… Nosotros lo entrevistamos y dijo, ahora parece que está rehabilitado, no tengo idea, pero dijo ‘la verdad es que hace rato que estoy chantado por el amor’. ¡Y llevaba siete pisco sour! Y nosotros así… (cara de sorprendido)”.

Entonces, García-Huidobro recordó que “Pablo Schilling, después de ese programa que dejó la cagá con el oso polar, alguien dijo que tomó mucho copete, y él dijo ‘yo no tomo’. Y yo le dije ‘¡¿me estai webiando?!’. Se tomó ocho whiscolas".

“Y el Negro Piñera se robaba las botellas de copete del vip de Primer Plano. Se las robaba. Iba, participaba en el programa y cuando se iba, perdón, igual es hermano del Presidente… Se robó todos los copetes”, añadió.

“No se los robó porque su hermano era el dueño del canal”, remató Cecilia Gutiérrez, que también fue parte de la transmisión.

“No, en esa época ya no”, selló García-Huidobro.