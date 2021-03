Ignacio Gutiérrez confirma su salida de TVN: "Irme ha sido un proceso tranquilo y lleno de cariño"

El periodista Ignacio Gutiérrez confirmó su salida de TVN tras casi 3 años en la estación, recordemos que el comunicador llegó el año 2018 en donde se desempeñó como conductor del matinal "Buenos Días a Todos".

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Gutiérrez conversó acerca de su salida de la estación pública. "Es cierto, soy un hombre que nací siendo emprendedor y ahora tengo proyectos nuevos que son incompatibles con ser funcionario del canal por mis horarios, exceso de trabajo y otras cosas". Indicó el conductor de Cómplices.

Luego indicó que no se cierra a la posibilidad de volver a trabajar en televisión, pero de otra manera. "No descarto el día de mañana hacer programas para el canal pero de una forma distinta, no como trabajador de éste".

Sobre su salida señaló que se realizó en el mejor de los términos. "La disyuntiva de la vida dice que cuando vienen cosas fabulosas, uno primero tiene que agradecerlo y después optar. Siempre he tenido la mejor relación con el canal. cuando yo llegué a TVN y al matinal no le iba bien como hoy, estuve en las buenas y en las malas. Creo que la mejor formar era conversar con los equipos, gerentes, periodistas, todos, porque les tengo cariño. No tengo un tema con TVN y espero que el día de mañana poder hacer cosas juntos. Llegar al canal e irme ha sido un proceso tranquilo y lleno de cariño, así debería ser siempre. No podría haber sido mejor, agradezco que me permitan emprender nuevos horizontes".

Durante la tarde de lunes, el periodista también se comunicó con Me Late en donde se refirió a los motivos de su salida. "Respetaron mi decisión de irme, pensando que podrían decirme que no, y hoy lo conversamos y llegamos al acuerdo que nos desvinculábamos y los proyectos que estábamos trabajando se podrían realizar de otra manera sin ser funcionario del canal"

"Le comuniqué al equipo, lo hice como se debe hacer. Alguna vez salí mal de un canal y no lo voy a volver a repetir de ninguna forma" concluyó en comunicador en el espacio.