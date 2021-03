"Estamos un poquito hartos": Fran García-Huidobro reacciona ante compromiso de su ex Manuel de Tezanos

Francisca García-Huidobro tuvo una incómoda reacción al ser consultada por la situación de su ex pareja Manuel de Tezanos, quien recientemente anunció su próximo matrimonio con su actual polola, a quien conoció por Tinder.

Tras referirse al ninguneo que le hizo Monserrat Álvarez el viernes pasado, la ex animadora de Canal 13 antes de despedirse del último capítulo de su programa de Instagram "Cómplices" vio como un usuario interrumpía la conversación sobre Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo con una pregunta sobre De Tezanos en la sección de comentarios.

Además, de que su interlocutora, la periodista Cecilia Gutiérrez, ocupó la expresión "más frío que abrazo de ex", en referencia al saludo de cumpleaños de Gallardo a Pinilla.

Fue así que solita, García-Huidobro comentó: "hablando que 'más frío que abrazo de ex', tengo que desconectarme Ceci. Ya son las 11 de la noche. Como me voy a desconectar, los invito a sintonizar PH (el estelar de CHV Podemos Hablar, donde estuvo de invitada junto a su ex Julio César Rodríguez)".

"Y del resto de mis ex, estamos un poquito hartos. Que hagan lo que quieran. Que disfruten la vida. Pero más que decir al respecto, no tengo nada", recalcó la antigua conductora de "Sigamos de Largo".

"Así que vayan a buscar a otro lado el cahuín, porque por lo menos en Cómplices el cahuín lo determino yo. Es como Maldita Moda: para mí y solo para mí", añadió desafiante.

Entonces, astuta, Gutiérrez arremetió: "Perdona, Fran. ¿Qué puedes opinar al respecto?".

Pero García-Huidobro no claudicó y sólo tuvo un "nada poh. A no ser que haya gente que, cuatro años después, tenga que opinar sobre su ex pareja. Eso habla más de otra gente que de mi".

"Así que Ceci, te mando un beso. Que agrado verte este viernes", concluyó la conversación.