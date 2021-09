En el nuevo programa de Canal 13 "Los 5 Mandamientos" que conduce Martín Cárcamo, revelaron una inédita entrevista al animador del matinal de TVN, Felipe Camiroaga, a diez años desde su fallecimiento.

Cárcamo mostró una entrevista sin editar que realizó al conductor el año 2005. En aquella entrevista, se refirió a la relación que tenía con su madre. "Yo creo que en general ser niño es súper duro, y creo que en parte es bueno que sea así", comenzó señalando: "Creo que hay niños que crecen en una burbuja y que recién cuando van a la universidad se dan cuenta de lo que es el mundo realmente, de lo que son las relaciones de personas y de que existe un montón de situaciones desagradables. Yo creo que en la medida que uno va creciendo tiene que ir interiorizando ese tipo de cosas".

Asimismo el querido animador señaló: "Mi niñez fue una niñez difícil obviamente porque es difícil ser hijo de papás separados, creo que cada vez la sociedad está más abierta a eso, pero hace 30 años atrás era distinto, el hijo de padres separados era mucho más apuntado con el dedo que ahora, tenía muchos problemas en el colegio con profesores. Todo eso obviamente no es una situación normal ni fácil de llevar para un niño".

El animador de Canal 13 le preguntó cómo se enfrentaba a la ausencia de su madre. "Porque tú después te encuentras con tu mamá y le dijiste que la habías perdonado...", le indicó.

"Yo cambiaría esa palabra perdonar por entender. Yo cuando crecí y descubrí lo difícil que es vivir la vida y las relaciones de pareja yo entendí lo que había pasado con mi mamá, y la defendí. No es que la haya perdonado porque uno no es nadie para perdonar, porque no había mala intención detrás de lo que se hizo. Yo lo entendí, lo acepté, y hoy tengo una relación tremendamente rica con mi mamá, una relación muy pero muy bonita", expresó.

El Halcón de Chicureo también señaló que en ocasiones pasaba años sin ver a su madre. "Pasaban espacios de repente de seis, ocho años, nos veíamos cada dos años. La primera vez fue muy largo, fueron ocho años ponte tú, algo así. No me acuerdo bien".