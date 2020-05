Fallece "Little Richard", exponente y padre del rock and roll

Una mala noticia recibieron los fans del clásico rock and roll durante la jornada, ya que se confirmó la muerte del cantante afroamericano "Little Richard", uno de los precursores del género.

Richard Wayne Penniman, que es su nombre real, falleció a los 87 años de edad, según lo informado por la revista Rolling Stones y que fue confirmado por el hijo del artista.

Durante este sábado se dio a conocer la noticia que sorprendió a los medios y fanáticos de la música, aunque no se sabe la causa de su muerte.

El artista revolucionó la música a mediados del siglo XX. (Foto: Getty)

Little Richard es conocido por varios éxitos del rock and roll y uno de los que le dio vida a este estilo en la década del '50, lo que le valió ganar un Grammy a su trayectoria y ser miembro del Salón de la Fama de los Compositores y del Rock and Roll.

Richard llevaba años alejado de las luces, y es que su salud no era buena tras sufrir un ataque al corazón, además de otros problemas degenerativos.

“Tutti Frutti”, “Good Golly, Miss Molly”, “Long Tall Sally" son algunos de los temas que causaron gran éxito en el siglo XX y que impulsaron el rock and roll.