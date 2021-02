FKA Twigs sobre su relación con Shia LaBeouf: "Es un milagro que salí con vida"

Tras presentar una demanda en diciembre contra su exnovio y coprotagonista de Honey Boy, Shia LaBeouf, acusándolo de "abuso implacable", la cantante de "Cellophane" habló con la revista Elle, sobre lo sucedido. La artista estará en la portada de marzo.

"Es un milagro que salí con vida", dijo la cantante británica y agregó: "Creo que es suerte. Sinceramente, desearía poder decir que encontré algo de fuerza y vi esta luz. Ojalá pudiera decir, 'es una muestra de mi carácter fuerte', o 'Es la forma en que mi madre me crio'. No es nada de eso. Es pura suerte que ya no esté en esa situación".

Twigs dijo que recuperarse de su relación "ha sido lo más difícil que he intentado hacer". Sin embargo, habló sobre cómo está siguiendo adelante.

"Es muy nuevo para mí, obviamente. Sé que no va a ser perfecto", dijo en la entrevista. "Pero espero que si puedo dar pequeños pasos, y la gente puede ver que estoy recuperando mi vida, los inspire".

La semana pasada, LaBeouf, negó cada una de las afirmaciones de Barnett, que incluían maltrató sexual y físico, así como también haberla contagiado de una enfermedad de transmisión sexual.

Los abogados de LaBeouf también niegan que haya sufrido daños o lesiones por parte de LaBeouf y afirman que sus reclamos de agresión sexual deben desestimarse porque "ninguno de los actos alegados se basó en el sexo y que la conducta no fue sexual".

Además, el actor solicita que se dicte sentencia a su favor y que se ordene a Barnett que pague sus costos legales.