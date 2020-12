FKA twigs demanda a Shia LaBeouf por abuso despiadado durante su relación

FKA twigs ha presentado una demanda contra su exnovio Shia LaBeouf, acusándolo de "abuso despiadado", según The New York Times.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles y obtenida por el periódico, alega que el actor, de 34 años, agredió y maltrató sexual y físicamente a la cantante, nacida Tahliah Debrett Barnett, y le contagió una enfermedad de transmisión sexual. Además describió varios casos de abuso físico en entrevistas con The Times.

"Lo que pasé con Shia fue lo peor por lo que he pasado en toda mi vida", dijo al medio. "No creo que la gente piense nunca que me pasaría a mí. Pero creo que eso es lo que pasa. Le puede pasar a cualquiera".

Barnett le dijo al New York Times que le apretaba el brazo "hasta el punto de dejarlo morado" y que no fue a la policía al principio para no dañar su carrera y porque ella "pensó que su relato no sería tomado en serio".

La cantante de "Cellophan" alegó que no le permitía usar ropa en la cama y convertía los pequeños desacuerdos en peleas nocturnas. Ella dijo que él tenía un arma cargada junto a su cama que la hizo temer levantarse para usar el baño por la noche por temor a que él le disparara pensando que era un intruso, según la denuncia.

También describió un incidente cuando el actor de Transformers la arrojó contra su auto en una estación de servicio y la reprendió públicamente.

"Simplemente pensé, nadie me va a creer nunca", le dijo a The Times. "Soy poco convencional. Y soy una persona de color que es mujer".

La pareja comenzó a salir el 2018 tras trabajar juntos en una película

Decidió dejarlo en la primavera de 2019 con la ayuda de un terapeuta después de estar juntos durante más de un año. Cuando intentó salir de la casa, él la agarró "violentamente", la levantó y la encerró en una habitación donde le gritó, según denuncia la denuncia.

LaBeouf abordó las acusaciones en varios correos electrónicos al periódico, diciendo que no estaba en posición de "decirle a nadie cómo les hacía sentir mi comportamiento".

"No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años", escribió a The Times. "Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que realmente pueda decir".

En otro correo electrónico, sin embargo, dijo que "muchas" de las acusaciones no eran ciertas, pero explicó que les debía a las mujeres "la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar la responsabilidad por las cosas que he hecho".

La cantante de "Sad Day" y LaBeouf comenzaron a salir después de que ella fuera elegida para su película Honey Boy en 2018. En ese momento, él le mostraba "demostraciones exageradas de afecto", dijo Barnett en la demanda, según The Times.