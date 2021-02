Olivia Wilde explica los motivos del despido de Shia Labeouf de Don't Worry Darling

La actriz y directora está filmando ahora su segundo proyecto Don't Worry Darling, un thriller protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles. Pero inicialmente Shia LaBeouf fue originalmente elegido para el papel de Styles, People confirmó recientemente que Wilde lo había despedido de la película y Variety informó que su actitud en el set no iba acorde con la política en el set.

En la última serie "Director on Director" de Variety, Wilde conversó con la directora de Promising Young Woman, Emerald Fennell, sobre su ahora famosa regla.

"La política de no imponerse, pone a todos al mismo nivel", explicó Wilde. "También noté como actriz durante años cómo la jerarquía del set separaba a los actores del equipo de una manera tan extraña que no le sirve a nadie. Creo que a los actores les gustaría saber más sobre '¿Qué está pasando allí cuando me están enfocando ¿Qué es ese cambio de lente? Pero la idea de no molestar a los actores y mantenerlos separados, y no mirarlos. Creo que pone a todos bastante ansiosos".

A Wilde se le ocurrió la regla después de recibir algunos consejos cuestionables antes de dirigir su primera película, la comedia Booksmart de 2019.

"Alguien, que es un actor y director muy establecido en esta industria, me dio un consejo realmente terrible que fue útil, porque sabía que tenía que hacer lo contrario", explicó. “Dijeron: 'Escuchen, la forma de obtener respeto en un set es tener tres discusiones al día. Tres grandes argumentos que establecen tu poder, le recuerdan a todos quien esta a cargo, se el depredador'. Eso es lo opuesto a mi proceso. Y no quiero nada de eso ".

Sobre el despido de LaBeouf Según el medio Variety, miembros de la producción señalaron que LaBeouf "exhibió un mal comportamiento y su estilo chocó con el elenco y el equipo", incluido Wilde, quien finalmente lo despidió.

En el mes de diciembre, el actor fue demandado por su ex pareja la cantante FKA twigs, acusándolo de agredirla sexual y físicamente y de transmitirle una enfermedad de transmisión sexual que él sabía que tenía.

LaBeouf abordó las acusaciones en varios correos electrónicos a The New York Times, diciendo que no estaba en posición de "no tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años". indicó en aquella oportunidad.