Una sorpresa ha sido The Super Mario Bros. Movie; la nueva cinta basada en el videojuego de Nintendo y que llegó a los cines esta semana con un elenco lleno de figuras en los que se incluyen Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black y Seth Rogen.

La película, de la cual ya puedes leer aquí la crítica sin spoilers, representa fielmente al clásico juego de consolas y que esta vez llega con una aventura para grandes y chicos.

Tal como viene siendo costumbre, esta película cuenta con escenas post-créditos, donde una destaca sobre todo pensando en el futuro de la producción de los hermanos fontaneros.

¿Habrá una secuela de la película de Super Mario Bros.?

Si bien no hay nada confirmado, Chris Pratt, Mario en la cinta, ha sido el encargado de dar pistas sobre si habrá más películas del videojuego.

"Viste la película. Realmente honra al videojuego, honra al mundo de Mario y es muy prometedor en cuanto a lo que podríamos esperar en los próximos 10 años, como todo un universo de este tipo de películas", dijo en entrevista con Extra TV y dando a entender que hay planes para llevar más historias a la pantalla.

Pero hace unos días el mismo actor dio planes aún más concretos en diálogo con CBR, sobre todo a raíz del final de la película y su escena post créditos:

"Al final de la película hay una escena post créditos que te da una idea de lo que podría ser la secuela. Y esto es algo que me emociona mucho, pero se ha hablado de Luigi's Mansion. Eso fue un juego de GameCube. Creo que sería genial adaptarlo".

Este juego tiene al hermano de Mario como protagonista, donde los fantasmas son parte importante de una trama que podría ser más cercana a algo de "miedo". Aunque lo otro que dice Pratt sobre la escena post-créditos, es lo más claro que tenemos por ahora de acuerdo a una próxima cinta.

¡Atención! A continuación hay spoilers de The Super Mario Bros. Movie. Si no lo has visto o no quieres enterárte, no sigas leyendo.

¿Qué pasa en la segunda escena post créditos de Super Mario?

En las imágenes volvemos a este subterráneo de la ciudad de Brooklyn donde Mario y Luigi viajaron a otro universo, y luego estos personajes regresaron junto con Peach, Toad, Donkey Kong y Bowser.

Pero algo quedó en el sótano y fue un huevo con manchas verdes, el mismo que vimos como uno de los regalos del fallido matrimonio entre la Princesa y Bowser.

Y para los conocedores, no es nada más y nada menos que el huevo de Yoshi, personaje entrañable de los videojuegos de Mario Bros. y que no fue parte del cast de esta cinta. De hecho cuando la cinta se fue a negro, escuchamos la tierna voz del dinosaurio diciendo su nombre.

Esto da pistas de que en caso de haber una secuela, Yoshi será un personaje relevante considerando que se quedó en el mundo de los humanos y podrían tener que ir a rescatarlo.

Todo dependerá también de las ganancias que genere esta primera cinta, que según reportaron consiguió en su primera jornada en cines 67 millones de dólares en el mundo.