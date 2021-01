"Estaba aterrorizado": El día que David Bowie conoció a John Lennon

Este 10 de enero se cumplen cinco años de la muerte de David Bowie. Debido a eso, de a poco han salido detalles de los grandes encuentros que tuvo en vida. Uno de esos fue con el ex beatle, John Lennon.

En entrevista con la BBC, Tony Visconti, quien produjo once de los álbumes de estudio de Bowie, contó que el dúo se conoció meses antes de la exitosa colaboración"Fame" y de que Bowie regrabara "Across the Universe", canción escrita por Lennon.

Según detalló el productor, el encuentro se dio en una habitación de hotel en Nueva York. "(David) estaba aterrorizado de conocer a John Lennon", aseguró.

El productor recuerda que llegaron a la habitación de Lennon cerca de la una de la madrugada y que, al principio, Lennon y Bowie sencillamente no se hablaron.

"En cambio, David estaba sentado en el suelo con un cuaderno de dibujo y un carboncillo, dibujaba cosas e ignoraba por completo a Lennon", señaló Visconti.

Fueron necesarias unas dos horas hasta que los artistas finalmente empezaran a interactuar.

John Lennon y David Bowie.

"Después de aproximadamente dos horas de eso, (John]) finalmente le dijo a David: 'Rompe ese bloc por la mitad y dame algunas hojas. Quiero dibujarte'. Entonces, David dijo: 'Oh, es una buena idea' y finalmente se abrió. Entonces, John comenzó a hacer caricaturas de David y David comenzó a hacer lo mismo con John y siguieron intercambiándolas. Luego, comenzaron a reír y eso rompió el hielo", relató.

Visconti dice que desde ese entonces se estableció una "gran amistad" entre los dos músicos. Una semana después, Bowie llamó a Lennon para invitarlo a tocar en su versión del tema "Across the Universe".