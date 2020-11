"Stardust": El polémico y criticado adelanto de la película sobre David Bowie

"Stardust" tiene un duro camino por delante y no sólo porque la pandemia ha masacrado el calendario de estrenos cinematográficos, sino porque esta historia sobre el ascenso a la fama de David Bowie lanzó un adelanto que no fue muy bien recibido por los fanáticos.

La película está protagonizada por Johnny Flynn ("Lovesick") y fue dirigida por Gabriel Range, a pesar de la negativa del cineasta Duncan Jones -hijo de Bowie- para ceder los derechos sobre las canciones.

La biopic se centra en los orígenes del icónico David Bowie, con foco particular en la primera gira que el cantante hizo por los Estados Unidos en 1971.

Lo cierto es que el trailer no fue bien recibido por parte de los fanáticos, quienes cuestionaron la actuación del protagonista, la estética de la película y, sobre todo, está el hecho de que el filme no contará con las canciones de Bowie.

"Esto se ve horrible, y esto viene de fanático masivo de Bowie", "Él no se parece a [Bowie], no suena como él, no actúa como él", "Sin ofender, pero esta película no debería existir", "No veré esta película, el tipo no se parece en nada a David Bowie", fueron algunos de los comentarios que se dejaron leer en redes sociales.

El afiche oficial de "Stardust", la biopic sobre David Bowie.

A eso se sumó el tiro de gracia que le dio Duncan Jones a la entrega, indicando que "estoy bastante seguro de que nadie ha dado los derechos musicales para NINGUNA biopic. Yo lo sabría".

"No estoy diciendo que la cinta no se haga. Honestamente no lo sé. Lo que estoy diciendo es que, tal como está, este filme no tendrá nada de la música de mi padre, y no puedo imaginar que eso cambie. Si quieren ver una biopic sin su música o la bendición de su familia, depende de la audiencia", añadió lapidario en Twitter.