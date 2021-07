"Es una difamación en contra nuestra": Esperanza Silva y Catalina Saavedra responden a querella de hijo de Bélgica Castro

Recientemente se hizo pública la querella del hijo de Bélgica Castro, Leonardo Mihovilovic, en contra de las actrices Catalina Saavedra y Esperanza Silva por supuesta apropiación indebida de la herencia de su madre.

Chileactores respondió negando las acusaciones señalando que “su actuar solo delata una intención difamadora”.

Las actrices señaladas estuvieron presente en el programa de La Red “Mentiras Verdaderas” en donde se refirieron al tema en una entrevista junto a Eduardo Fuentes.

Las intérpretes señalaron que se enteraron de la querella a través de la entrevista que realizó Mihovilovic a Chilevisión.

Sobre eso, Silva señaló: “El señor Mihovilovic no es hijo de Alejandro Sieveking. No es hijo sangüíneo de Bélgica Castro, es un hijo adoptado del primer matrimonio de Bélgica con Domingo Tessier. Hecha esa aclaración, Mihovilovic no tiene ningún parentesco ni relación afectiva con Alejandro Sieveking”, reveló.

Asimismo, la actriz se refirió a un conflicto entre Mihovilic y Sieveking, del cual Willy Sembler entregó detalles hace algunos días en el matinal “Bienvenidos”. “Hubo un evento violento que tiene lugar entre Mihovilovic y Alejandro, en julio de 2018, cuando Alejandro le pide que le devuelva unos cuadros que había echado de menos en su casa (…) después de ese evento violento nuestro querido amigo Alejandro cae hospitalizado a la Clínica Indisa por una descompensación cardíaca, a raíz de eso“.

Agregó: “Ese cambio de chapa del cual él habla, sucede después de ese evento violento del señor Mihovilovic hacia Alejandro“.

Asimismo, señaló que “estando Alejandro internado, el señor Mihovilovic va al departamento con una asistente del INP a intentar sacarle la huella digital a la madre con alzheimer, para cobrar su pensión, es en ese momento en que la cuidadora de Bélgica no le permite la entrada y posteriormente se cambia la chapa por orden de Alejandro, porque él no quería que mientras él no estuviera ahí, este señor entrara a su casa”.

Catalina Saavedra señaló que a pesar de su cercanía con la pareja de actores, fueron pocas las oportunidades en que vio a Leonardo. “Honestamente y fehacientemente, en estos diez años, dentro del departamento debo haber visto una vez al señor Mihovilovic, viviendo él en frente”.

Sobre las acciones legales, la actriz comentó “esa querella quiere decir que nosotras nos robamos la plata, nos robamos las cosas o que la pusimos en nuestra cuentas personales o nos compramos una parcela, cuestión que no es así.”

Esperanza concluyó señalando: “Esta es una querella instrumental para poder causar presión sobre las personas que tienen que decir jurídicamente lo que sucede”.

“Es una difamación en contra nuestra, porque la verdad es que la querella que él presente no tiene mucha argumentación entonces ha tenido que hacer todo este show mediático del cual nosotros no hemos querido participar justamente por la dignidad de nuestros amigos”, aseguró.

“Yo creo que esto se está haciendo porque simplemente él tenía una expectativa de herencia, al fallecer Alejandro primero, porque él no tenía idea de qué es lo que dispuso Alejandro en vida, y no tenía porqué saber si no había relación”, sentenció.