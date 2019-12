"Era una relación tóxica de 2": La defensa de Pascual Fernández ante las acusaciones de Daniela Castro

Pascual Fernández quiso distanciarse de las acusaciones de Daniela Castro, sobre que el español la llevó a tener una "relación tóxica", publicando una imagen en la que aparece sonriendo y con apenas "no se brilla apagando a los demas".

Pero no fueron pocos los usuarios que, en los comentarios de aquella publicación, le exigieron al chico reality que diera explicaciones o se defendiera del duro testimonio que entregó la ganadora de "Masterchef Chile".

La presión lo hizo ceder y respondiéndole a una usuaria lanzó: "yo soy el primero que reconoce que era una relación tóxica de 2, y que cada cual tendrá su verdad y su dolor, pero de lo malo rwacto lo bueno para podr avanzar sin rencores".

El ex policía no se cansó ahí, ya que indicó que "todos sufrimos en las relaciones pero eso nos hace ser mejores personas y evolucionar no quedar estancado y culpando a los demás de todo".

"La cuestión es que si no vas hablando mal desde hace un año no tienes porque ser atacada, si buscas odio o conflicto, es lo que atraes, yo me quedo con lo bueno nadie es tan bueno ni nadie tan malo, buenos dias", fue otro de los mensajes.

Estas sólo fueron algunas de las respuestas que entregó Pascual, quien se dedicó a reaccionar a muchos de los comentarios que le llegaron, ya sea con palabras o con emoticones.

Tras las reacciones de Pascual, una ex previa del chico reality apareción en el panorama: Gemma Collado.

La también española envió un mensaje a través de su Instagram, que prácticamente la hizo plegarse con las declaraciones de Daniela Castro:

Posteriormente, se confirmó el apoyo mutuo entre las ex parejas del modelo de 36 años, al enviarse mensajes de apoyo por medio de la misma red social.

Hasta el momento, Pascual Fernández no ha vuelto a reaccionar, ya que su atención está puesta en su retorno a España, a falta de trabajo como influencer en Chile, donde según el mismo se convirtió en el "daño colateral de lo que realmente importa".