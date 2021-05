Fallece Guero, el famoso perrito de Pascual Fernández

Completamente devastado, con ojos rojos y sin poder contener las lágrimas se vio al chico reality Pascual Fernández en sus historias de Instagram, mientras anunciaba el triste fallecimiento de su perro Guero.

Reconocido era el gran cariño que Fernández profesaba por su mascota, al punto de que cuando entró a los programas de telerrealidad ingresó con Guero y se transformó en uno más de los personajes del espacio televisivo.

"Tengo que comentarles una noticia muy mala…Es que mi Guero se me ha muerto. Guero ya no está conmigo", lamentó.

Y luego añade "Te voy a amar siempre.....No sé como voy a seguir sin ti mi vida".

Según detalló Pascual, a pesar de que los exámenes que le había hecho a Guero, ninguno arrojó algún detalle negativo o que llamara la atención. Sin embargo, el can falleció producto de un infarto al miocardio.

"Se ha muerto. Ya no va a estar más. Ya no sé qué hacer. Era mi hijo, era mi hijo. Él estaba bien. Le hicieron una eco y estaba bien. No me podido despedir. Es duro no despedirse de su hijo cuando se va", lamentó Fernández.

Más tarde, Pascual compartió una publicación en su perfil con distintos registros de Guero en fotos y videos.

"Siempre temí este momento y por más que me mentalice, para soportarlo, hoy es el día más doloroso de mi vida", comentó en la publicación.

Y añadió: "Se fue mi hijo Guero, te vas y me dejas con el alma rota y el cielo lo sabe por eso llora conmigo, hemos vivido cosas maravillosas juntos, viajes, experiencias, risas, llantos, amores y desamores".

"Conociste mi peor momento y solo tu conseguías centrarme con tu mirada... dormir junto a ti ha sido el mejor relajante de mi vida y la verdad que no se que podré hacer sin tus latidos".

"Fuiste mi hijo, mi mejor amigo, mi confidente, mi paño de lágrimas...lo fuiste todo para mi", continuó.

Antes de cerrar, Pascual comentó que "me siento orgulloso del hijo que tuve, esperame donde quiera que estés porque algún día volveremos a abrazarnos".

"Mi vida acaba de terminar en cierto modo... porque me quedo cojo sin ti, si supieras como de destrozado estoy", concluyó.