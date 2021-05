¡Lo culpan de la separación de Isla y Gala! Pascual Fernández responde a los rumores en Instagram

Hace algunos días la ex chica reality Gala Caldirola y el seleccionado nacional Mauricio Isla comunicaron públicamente el fin de su relación a través de una publicación en Instagram, lo que nadie esperaba era que los cibernautas culparan a Pascual Fernández, compañero de encierro de Gala en Volverías con tu Ex como uno de los causantes del quiebre.

Todo esto debido a que Fernández comento una publicación de la española desatando la ola de rumores. El español, luego de recibir mensajes acerca del tema en su red social decidió responder algunos y así despejar los rumores.

"¿Es broma el odio sin sentido de la gente? Pascual no ve a @Galacaldirola hace años! y por comentar unas (icono de mano) significa que tienen algo? impresionante la falta de criterio, comentaron en su red social, a lo que Pascual respondió: "Odiar por odiar tienen que estar pasándolo muy mal en sus vidas para soltar tanta tontera, se ven que no tienen amistades. Pensamiento de cavernícolas, se creen importante por insultar por una red social madre mía donde hemos llegado".

Otra seguidora le señaló: "¿Por qué aseguran que tiene algo que ver con gala? por un comentario? pff."

"Ya esto lo he vivido antes, así que no me afecta, solo reflejan las necesidades y las carencias de su vida e infancia... no hay otra explicación", señaló el ex participante de Doble Tentación.

Caldirola también comentó una de las publicaciones indicando que "Ignoren a los ignorantes... No hay mayor desprecio que no mostrar aprecio".

Instagram Pascual

Instagram Pascual