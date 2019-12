"Si tu amigo se hizo la víctima y le creíste, el problema no es mío": Daniela Castro hace callar a Isidora Urrejola tras opinar sobre la relación tóxica con Pascual Fernández

Las declaraciones cruzadas a propósito de la revelación que hizo Daniela Castro sobre haber sostenido una relación tóxica con el ex chico reality Pascual Fernández no se detienen.

Esto ya que Titi Aguayo e Isidora Urrejola reaccionaron positivamente y con un llamado a ser feliz, ante la publicación que hizo Fernández asegurando que "no se brilla apagando a los demas!".

Cuando Glamorama reportó tal situación en su Instagram, Urrejola salió a justificarse en los comentarios y a la vez opinar sobre lo que había ocurrido con Castro:

Fue en ese momento en que Daniela Castro se dio cuenta de las reacciones de Urrejola y entró en el panorama de los comentarios a Glamorama, para "pararle los carros" a la actriz y mandarla a callar.

"¿Isidora, te puedo pedir un favor? No hable si no sabe", le lanzó en uno de los textos. Mientras que en otra respuesta, Castro le recalcó que "me parece insólito tu falta de tino".