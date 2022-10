"Me van a criticar, me da lo mismo": Ennio de El Discípulo del Chef explica día de furia

Un cambio radical tuvo El Discípulo del Chef esta semana, ya que de emitirse cuatro días de la semana, ahora solo se transmite los días jueves con duelos de inmunidad y eliminación directa.

En el último episodio el perdedor fue el equipo verde y Leo la eliminada, pero lo más destacado fue que en el adelanto del siguiente capítulo se mostró como el chef Ennio Carota tendrá un insólito momento de furia.

¿Qué pasará en el próximo capítulo?

En el adelanto se mostró como en la primera competencia, que será de comida italiana, cuando terminó el tiempo de cocinar el equipo verde estaba emplatando, algo que fue tomado como una falta grave y en el mismo extracto se informa que serán pasados directamente a la competencia de eliminación, lo que causó la furia de Ennio Carota.

El chef italiano lanzó los platos al suelo y se fue indignado del estudio, causando la sorpresa de los demás participantes y el llano de su equipo, compuesto por Daniela Castro, Nicole Ángel y Valentina Ramos (Yuhui no estuvo en ese programa).

¿Qué dijo Ennio Carota?

El chef habló en LUN y explicó lo sucedido ese día, programa que ya fue grabado y se estrenará recién el jueves 13 de octubre:

"Como buen italiano, y como corresponde, quise esperar hasta el último y servir caliente la pasta, porque sino la pasta se enfría y es incomible, pero se pusieron quisquillosos (en la producción). Me pareció un ensañamiento cuando nosotros nos hacemos los tontos y miramos para el lado, no apuntamos con el dedo a nadie diciendo que no llegaste".

Al ser sancionado el equipo y no poder presentar estos platos, como se verá en el siguiente capítulo, comenzó el caos con Carota, quien explica que "No hay cocinero que no lo haya hecho (...) En Masterchef hicimos cosas peores, pero hoy no se puede. Lo mío fue un día de furia, seguramente habrá mucha gente que me va a criticar, pero la verdad. me da exactamente lo mismo".

En entrevista con el mismo medio, Vale contó cómo vio desde su perspectiva el momento del chef de su equipo:

"Botó todo, todo, todo. Quedamos para adentro al ver al chef así de enojado. Nos sorprendió, explotó. Estaba endiablado. Todos los platos quedaron ahí, y hasta la olla voló. Quedo la pura embarrada".

Si bien son competidores en la cocina, el líder del equipo rojo, el chef Sergi Arola, le prestó ropa a su colega y justificó la reacción de Ennio:

"Hay que tener en cuenta que era una prueba de comida italiana y (él) lógicamente que quería hacer una prueba perfecta, yo lo entiendo perfectamente (...) Cada uno reacciona como lo siente en ese momento".

El Discípulo del Chef emitirá su nuevo capítulo el próximo jueves a las 22:30 horas y se verá toda la trifulca de Ennio y la competencia para conocer a un nuevo eliminado.