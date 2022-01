El Discípulo del Chef vivió un complejo momento en el más reciente capítulo de la competencia, en donde uno de los integrantes más fuertes del equipo de azul abandonó la competencia tras decisión de la mentora y luego el cambio de equipo de uno de los participantes.

La grúa nuevamente actuó en el programa y fue el turno de Ennio Carota, quien tras ganar la primera competencia pudo escoger a qué competidor de los equipos azul y rojo escogería para sumar a su grupo.

Tras pensarlo por algunos minutos, el chef italiano escogió a Daniela Aránguiz para que regresara a su equipo.

Recordemos que la ex integrante de Mekano fue parte del equipo verde desde el comienzo, pero debido a su mala relación con Perla Ilich decidió cambiarse de equipo pidiéndole a Carola Bazán que la recibiera con los azules, a lo que la chef nacional aceptó.

"La lógica indicaría que habría que sacar de donde más hay, que es la parte azul... pero no es lo que quiero hacer".

"Anoche tuve un sueño, soñé con Miguelito, pero los sueños son sueños y este sueño sigue siendo rojo, pero... yo soy posesivo, lo que es mío es mío y no me lo quita nadie".

"Así que me traigo a mi equipo a ... ¡Daniela vuelve a mi casa!", expresó el chef italiano. Los verdes la recibieron nuevamente con mucha alegría, mientras que el equipo azul sintió su partida.

"Nunca pensé que Ennio me iba a llevar y más encima 'lo que es mío es mío y no me lo quita nadie', me encantó, esa frase me va a quedar por siempre en la cabeza".

Revisa el momento a continuación.