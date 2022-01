El más reciente episodio de El Discípulo del Chef se vio una inesperada y difícil eliminación luego de la competencia entre equipos, que dejó a los integrantes del equipo azul y a su mentora, Carolina China Bazán, llorando por la nueva baja.

En la competencia que tuvo como rivales a los equipos rojo y azul, el grupo dirigido por Sergi Arola resultó victorioso, motivo por el cual, los liderados por la chef nacional vieron como uno de sus compañeros abandonaba la cocina.

En un complejo momento, Bazán se quiebra antes de tomar la decisión, siendo consolada por la animadora del programa Emilia Daiber.

“Estaba todo rico hoy día, no sé si fue justo o fue injusto… la verdad que a mi lo que más me interesa es que se cocine rico. Yo sentía que estaban todos dando todo. Ha pasado mucho tiempo desde que empezamos, hemos visto una super evolución de todos, por eso me da lata tomar esta decisión”.

“Básicamente veo que a uno de ustedes lo veo más cansado y pensando en que quiero que alguien me acompañe hasta el final y para eso necesitamos muchas ganas de estar acá, mucha fuerza, mucha energía… está cuestión te consume mucho tiempo”.

“La persona que voy a eliminar esta noche está con su cabeza en otro lado, está cansada y mi decisión es básicamente por eso.

La líder de los azules decidió que Francisca Undurraga fuera la nueva eliminada de la competencia gastronómica.

La ex chica reality se mostró visiblemente afectada por su salida, realizando una emotiva despedida de sus compañeros.

“Entré con muy pocas expectativas de mi misma, me sorprendí porque he ido evolucionando. me sorprendí porque conocí personas maravillosas(...) Muchas gracias por esta oportunidad”, expresó Undurraga.

Revisa el capítulo a continuación.