El triunfal retorno de Selena Gomez a la música con su disco "Rare"

Selena Gomez hizo su triunfal retorno a la música este viernes, con la presentación de "Rare", su tercer y más reciente disco.

Son 13 canciones que llegan a cinco años desde el último crédito en su discografía, y en su Instagram indicó que con este lanzamiento "está oficialmente en el Universo".

Y para marcar la aparición de la placa en las principales plataformas digitales, Gomez presentó un videoclip para la canción que le otorga el nombre al disco y que también es el tercera sencillo promocional, después de "Lose you to love me" y "Look at her now".