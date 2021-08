Camilo Huerta fue el blanco principal de las críticas durante la emisión del más reciente capítulo de El Discípulo del Chef, después de que intentara a toda costa lograr una cita con la hija del Chino Ríos, Constanza Ríos.

El personal trainer invitó a salir a Conita, pero ella inmediatamente le dijo que no iba a ser posible ya que estaba pololeando. Esto en evidente referencia a la relación que actualmente cultiva con el futbolista Guillermo Maripán.

La ex figura de Yingo no se rindió y se mantuvo firme insistiéndole a la mujer de 20 años: "¿Oye Constanza? ¿Y comida china? ¿Una cena? ¿Tampoco?". La rubia le recalcó una y otra vez que "no".

Huerta arremetió nuevamente preguntándole si estaba comprometida, ante lo que Constanza le respondió de manera negativa, pero tampoco se iba a referir al tema porque era privado.

"Es chileno, es todo lo que voy a decir. Así que déjenme en paz", sostuvo Conita Ríos.

Si bien Camilo Huerta finalmente se rindió, reconociendo que no habría cita; también se refirió al momento en que Guillermo Maripán llegó a buscar a Constanza hasta las dependencias de Chilevisión.

"La vino a buscar el pololo. Yo pensé que era bajito, pero es más alto que yo, así que estoy cagado, cagado", admitió el chico Yingo.

Y añadió: "Ni plata tengo yo, no tengo nothing. El compadre vive en Monaco, yo vivo en Huechuraba. Así que me tiré un pasito de Michael Jackson para atrás y me fui".

La insistencia de Camilo Huerta no sólo incomodó a Constanza Ríos, sino que también a los televidentes que a esa hora veían el programa, quienes se volcaron a Twitter a criticar la actitud del discípulo de Ennio Carota: