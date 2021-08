Después de tener un percance y no poder entregar a tiempo la comida a los comensales invitados, además de un complejo segundo duelo, el equipo azul que encabezaba Carolina Bazán vio como los errores le costaban caro y eliminó a uno de sus integrantes de El Discípulo del Chef: el comediante Bombo Fica.

El colectivo de Bazán no pudo superar al equipo verde en el último duelo, donde hicieron el intento de hacer tortillas. Así, Bazán terminó nominando a Iván "Potro" Cabrera y a Bombo Fica como sus inminentes eliminados.

Luego de la pausa comercial, la cocinera reveló su decisión, indicando: "Bombo, tú le pones un toque de humor y lo haces muy especial; pero siento que en cocina el humor a veces sobra y tenemos que concentrarnos un poco más. Por eso, mi decisión es que te tengo que dejar ir".

Si bien se emocionó, Bombo se tomó aliviado la decisión, asegurando que "no importa, por lo menos ya no se me quema el agua ni el arroz y eso para mí es extremadamente grato".

"¡Hasta eso se lo toma con humor!", advirtió con sorpresa Carolina Bazán.

Fica luego expresó que "me deja súper contento esto. El tiempo que estuve fue maravilloso, pero pastelero a tus pasteles. Volveré a lo que es mío". Eso sí, sostuvo que que no comerá tortillas durante mucho tiempo.