Gala Caldirola aclara relación con ex Yingo Camilo Huerta: "Me hace mucha gracia"

Gala Caldirola no alcanza a descansar cuando un nuevo rumor sobre sus relaciones amorosas comienza a rondar en las redes sociales. Ahora ha sido vinculada nada menos que al ex Yingo Camilo Huerta.

Lo que pasa es que ambos están compartiendo pantalla en El Discípulo del Chef, donde forman parte del mismo equipo y además tienen "muy buena onda".

Tanta alegría han demostrado al estar juntos que dio para que los espectadores comenzaran a especular en torno a la posibilidad de que estuviesen juntos, sobre todo sabiendo que la española lleva meses separada del seleccionado nacional Mauricio Isla.

Pero esta vez Gala salió a poner fin a los rumores antes de que se volviesen incontrolables. Es por eso que en medio de una conversación en Instagram con Mariela Montero se refirió al tema en cuestión.

"Estoy viendo unos mensajes ahí... ¿Por qué la gente dice cosas sin sentido?", cuestionó la ex chica reality, a propósito de los múltiples comentarios que llegaban durante la transmisión consultando por la realidad sobre el vínculo con Huerta.

Luego, indicó: "he visto como 40 comentarios que dicen que yo estoy saliendo con un amigo mío, que nada que ver. Lo voy a decir, porque me hace mucha gracia".

"Me hace gracia porque es súper amigo", subrayó una vez más Caldirola. "El día que yo salga con alguien os lo voy a contar ¿Ya?".

"Yo soy súper abierta en esos temas, no tengo ningún problema. Pero no, no estoy saliendo con Camilo Huerta ¡Qué pesados!", concluyó Gala desbancando de manera categórica las especulaciones.