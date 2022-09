La quinta temporada de Dynasty llegará a su fin este viernes 16 de septiembre, por lo mismo, muchos seguidores se preguntan si habrá una nueva temporada de la historia.

La serie es una nueva versión de Dynasty, producción que estuvo al aire por 9 años desde 1981 - 1989, y cuenta la historia de la poderosa familia Carrington y sus herederos quienes luchan por llegar a dirigir la compañía familiar.

Fallon Carrington (Gillies), es el personaje central de la historia y es la hija de Blake Carrington, CEO multimillonario de Carrington Atlantic, empresa que ella busca llegar a dirigir, pero para ello debe enfrentarse a todos los que dudan de su capacidad para liderar.

Dynasty es protagonizada por Elizabeth Gillies como Fallon, Daniella Alonso como Cristal, Elaine Hendrix como Alexis, Rafael de la Fuente como Sammy Jo, Sam Underwood como Adam, Michael Michele como Dominique, Robert Christopher Riley como Culhane y Sam Adegoke como Jeff.

¿Habrá una sexta temporada de Dynasty?

Lamentablemente para los fans, la producción finalizará con su quinta temporada. El último capítulo de la historia se estrena este vienres 16 de septiembre.

La serie de Liz Gillies fue una de las ficciones canceladas por la cadena durante mayo, en lo que fue conocido como “La boda roja de The CW”.

Entre las series no renovadas se encuentran también The Endgame, Naomi y 4400, que finalizaron con su primera temporada, Charmed, Rosewell, New Mexico, Legacies e In The Dark terminaron con su cuarta temporada. Esto se suma a Legends of Tomorrow y Batwoman cuyas cancelaciones a comienzos del mismo mes.