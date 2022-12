El 2023 será un año especial para los amantes de las series, ya que grandes producciones de la televisión saldrán de pantalla tras numerosas temporadas. Ya sea porque fueron canceladas o simplemente porque ya cumplieron su ciclo, hay muchas historias que se cerrarán para siempre en los próximos meses.

Riverdale, Nancy Drew, New Amsterdam, Manifest, The Flash, Your Honor, Never have i Ever y The Marvellous Mrs Maisel, son algunas de las series que dirán adiós el 2023.

Revisa el listado de las series que terminan el 2023

The Crown

Aunque aún no ha sido anunciado oficialmente, se espera que la sexta temporada, que podría llegar el 2023, sea la última de la saga de Netflix sobre la familia real británica.

Revisa el tráiler de la quinta temporada a continuación.

The Flash

La serie protagonizada por Grant Gustin llegará a su fin en The CW tras 9 temporadas, convirtiéndose en una de las producciones más largas en la cadena. El próximo 8 de febrero se estrena el ciclo final sobre Barry Allen y sus amigos.

Revisa le tráiler de la temporada final.

Manifest

La primera parte de la cuarta temporada llegó el 4 de noviembre a Netflix, sin embargo, los diez capítulos restantes se estarán durante el próximo año.

Revisa el tráiler de la cuarta temporada.

Nancy Drew

La serie de misterio de The CW basado en las novelas del mismo nombre, llegarán a su fin el 2023 tras cuatro temporadas. La fecha de estreno del ciclo final aún no ha sido revelado.

New Amsterdam

El drama médico de NBC protagonizado por Ryan Eggort llegará a su fin el próximo 17 de enero con un capítulo doble de dos horas de duración.

Revisa el tráiler de la temprada final.

Riverdale

Una de las producciones más exitosas en la historia de The CW llegará a su fin el 2023 tras siete temporadas, en donde la historia sufrirá un cambio trascendental y los protagonistas viajaron en el tiempo a los años 50. La fecha de estreno aún no ha sido anunciada.

Revisa el primer adelanto de la temporada final.

Servant

El thriller psicológico de AppleTV llegará a su fin con su cuarta temporada que se estrena el próximo 13 de enero

Revisa el tráiler de la temporada final a continuación.

Jack Ryan

La serie de acción protagonizada por John Krasinski llegará a su fin con su cuarta temporada, la cual llegará a la plataforma el 2023.

Never have i Ever

La serie de Netflix creada por Mindy Kaling llegará a su fin el 2023 con su cuarta temporada. La producción aún no tiene fecha de estreno.