Muchos seguidores de la cinta Dune, han estado esperando la segunda parte del film que continuará la historia del largometraje estrenado en 2021. Así mismo, tan solo faltan meses para su estreno, y ya se han dado a conocer detalles del largometraje, como lo es una imagen donde se ve a uno de los protagonistas- interpretado por Timothée Chalamet- corriendo por su vida. Revisa la imagen a continuación.

¡Paul corre por su vida! Revelan imagen de Dune 2

Pareciera que habrá mucha acción en esta segunda parte.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Dune 2?

A continuación, damos a conocer la sinopsis oficial del film.

“Esta película explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever”.

Cabe señalar que, según palabras de su director, Denis Villeneuve, señaló en conversación con el medio La Repubblica, que Zendaya será la protagonista en esta nueva entrega, como también destacó el talento de la actriz.

"Cuando hice el casting para el personaje de Chani, vi a muchas actrices", ha dicho Villeneuve. "Zendaya quería hacer el casting y ahora, después de rodar la película y ver la maravillosa actriz que es, lamento siquiera haberla hecho pasar por eso. Fue solo porque no la conocía. Sin embargo, ese día me impresionó y cuando salió del estudio supe que Chani era ella, la joven tigresa del desierto. Me siento honrado de presentar dos talentos tan explosivos en la pantalla [Chalamet y Zendaya] y no veo la hora de rodar la segunda parte de 'Dune' para que vuelvan a estar juntos. Sabiendo que en el próximo capítulo Zendaya será la protagonista de la historia".

¿Cuál es el reparto de Dune 2?

El elenco oficial es el siguiente

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin y Stephen McKinley Henderson.

Además, presentará al conocido actor, Christopher Walken como el Emperador Shaddam IV, Florence Pugh como la Princesa Irulan, Austin Butler como Feyd-Rautha, Léa Seydoux como Lady Margot y Souheila Yacoub como Shishakli.

¿Cuándo se estrena Dune 2?

La segunda parte de la cinta se estrenará en la pantalla grande el día 3 de noviembre de 2023.