Este viernes 3 de septiembre finalmente llegó a la pantalla grande “Dune”, una de las películas de ciencia ficción más esperadas de este 2021. La cinta debutó esta jornada en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y las primeras críticas cinematográficas ya apuntan a que se trata de una obra maestra.

Dune fue dirigida por Denis Villeneuve y constituye la primera entrega de dos películas basadas en la exitosa novela de 1965 de Frank Herbert. El film está protagonizado por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa y David Dastmalchian.

La película se ambienta en el peligroso planeta desierto Arrakis, también denominado “Dune”, donde comienza una gigantesca lucha por el poder que termina en una guerra interestelar.

Esta no es la primera vez que la novela es adaptada al cine. En 1984, la historia fue plasmada en la película “Dune”, dirigida por David Lynch. Luego, en el 2000, se realizó una miniserie de televisión titulada “Dune”, a la que le siguió otra miniserie inspirada en las dos novelas siguientes del autor, titulada “Hijos de Dune”.

Mira el tráiler de “Dune” (2021) a continuación:





¿Por qué los críticos consideran “Dune” una obra maestra?

Se podría considerar muy pronto para entregar un veredicto sobre la película de Villeneuve, pero lo cierto es que los críticos ya se tomaron las redes sociales para entregar sus impresiones y todas ellas parecen ser muy positivas.

Para el editor de Collider, Rafael Motamayor, “Dune” es una ópera espacial épica. “La próxima Star Wars, la próxima Lord of The Rings o la próxima Game of Thrones está aquí. ¡Es épico, pero también es simplemente diversión vertiginosa! No dejes que nadie te diga que esto es ‘Star Wars para adultos’ ya que cualquiera puede disfrutar de esta historia”, aseguró.

Por su parte, el editor en jefe de Collider, Steven Weintraub, sostuvo que la película es una obra maestra no solo de ciencia ficción sino del cine. “No me había sentido transportado así en una sala de cine en mucho tiempo (…) Mi mayor queja sobre Dune es que no fueron 6 horas”, remarcó.

En tanto, el editor de The Film Bite, Awais Irfan, dijo que “la obra maestra de Denis Villeneuve es una sinfonía arrolladora de espectáculo, sonido y narración. Una odisea cinematográfica tan visceral como épica”.

Asimismo, la directora ejecutiva de cine del Indie Wire, Kate Erbland, comentó que “Dune” es "notable, desconcertante y que es quizás espectacularmente desdichado que Warner Bros no requiriera que Denis hiciera un solo largometraje o que él no presionara para hacer dos películas seguidas”.



¿Cuándo y dónde se estrena Dune?

Dune llegará en simultáneo a las salas de cine y al streaming en HBO Max.

El estreno de la cinta está fijado oficialmente para el próximo 22 de octubre en la pantalla grande, sin embargo ya se programó su proyección en algunos países con un mes de antelación.