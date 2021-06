¡NOOOOOOO! Warner Bros. retrasa nuevamente el estreno de Dune

Los fanáticos de Dune tendrán que seguir esperando. Porque si bien se había presupuestado que llegaría en 2020, su estreno se postergó un año por la pandemia. Pero ahora Warner Bros. decidió modificar nuevamente su llegada a los cines y HBO Max.

Tras el primer cambio, la película dirigida por Denis Villeneuve se iba a estrenar el 1 de octubre, algo que ya no corre porque la entrega finalmente verá la luz el próximo 22 de octubre, o sea tres semanas después de lo previamente establecido.

La entrega protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac y Zendaya adapta la icónica novela de culto de Frank Herbert, publicada en 1965, la que terminó influenciando gran parte de la ciencia ficción literaria y cinematográfica que vino después.

La decisión de la nueva postergación es parte de una serie de modificaciones que hizo Warner Bros. en su calendario. Así, ahora el 1 de octubre llegará nada menos que la precuela de la alabada serie Los Soprano, The Many Saints of Newark.

Eso sí, Dune tendrá una exhibición previa como parte del Festival de Cine de Venecia a principios de septiembre, antes de su debut definitivo en cines y HBO Max.