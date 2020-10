Doctora Cordero se postulará a constituyente: “Espero que me vaya bien”

Tras el triunfo del “Apruebo”, varios rostros del espectáculo se han mostrado interesados en integrar la convención que redactará la nueva Constitución.

Una de ellas es María Luisa Cordero, quien ha hecho carrera en televisión debido a sus deslenguados comentarios sobre la farándula local.

La psiquiatra de 77 años se tentó con la idea de ser constituyente gracias a comentarios de cercanos que la motivaron a dar este gran paso.

“Estuve conversando con algunos miembros de mi familia, con algunas personas con las que he trabajado. Muy concretamente, me llamó un hombre que yo respeto mucho, que ha tenido cargos políticos en Chile, y me dijo ‘usted, doctora, se tiene que presentar a la constituyente’, contó al programa Hola Chile.

“Y lo pensé. Tú sabes que soy muy mariana, muy devota de la Virgen María, y le pedí que me iluminara, y decidí, sí, intentarlo, por qué no“, confirmó.

“Espero que me vaya bien. Y si no me va bien, voy a disfrutar de la experiencia de haber querido aportar antes de morirme, porque yo estoy bajando el cerro, tengo 77 años, de poder colaborar con que mi país sea más justo, más equitativo y que se preocupe de las personas más débiles”, señaló.

La misión de la Dra. Cordero en la Convención Constitucional



La profesional busca ser “la voz de los que no tiene voz”. Esto “porque yo he trabajado 52 años en el sector pobre de la salud en Chile, con mucha honra, muy orgullosa de haber sido médico de hospitales públicos. (…) Y a mí no me sorprenden los hacinamientos en las casas como un colega mío que fue ministro”, aseguró.

Asimismo, recalcó que no quiere que la nueva Constitución esté a cargo de “los empresarios ni los economistas ni los dueños de Chile, donde ganó el ‘Rechazo‘”, enfatizó.

Por último, quiso referirse a quienes quieren desacreditarla por su polémico pasado.

“Yo no vengo ‘pomás’. Con respecto a lo que se me carga, que fui una vieja sinvergüenza que vendía licencias: jamás, yo nunca he vendido licencias. Lo que se me hizo en 2013 fue un montaje para taparme la boca, porque en el programa que tenía en radio Conquistador era demasiado crítica del presidente de turno que era ni más ni menos que el caballero que nos dejó clavados con las autopistas y los españoles”, aclaró.