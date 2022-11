"Bosé" es una serie que aborda la historia personal de Miguel Bosé, navegando por momentos tristes como su infancia y también felices, llenos de bohemia y sexualidad. Una producción compuesta por 6 tremendos capítulos es lo nuevo en streaming.

¿En qué plataforma streaming puedo ver Bosé?

Para ver la serie del cantante debes suscribirte al servicio Paramount +. En el sitio ya están disponible los dos primeros capítulos. La plataforma va publicando un capítulo cada semana.

¿Quién interpreta a Miguel Bosé en la serie?

El actor español José Pastor es el encargado de dar vida al legendario cantante en sus años de juventud. Tras una conversación con Culto de La Tercera, Pastor señala que disfrutó bastante con su papel y lo que le atrajo del personaje como la preparación que incluyó desde cantar y hasta fumar como Bosé.

Además, declaró que no sabía mucho del cantante, sin embargo quedó muy interesado. "Bueno, primero que yo no conocía al Miguel Bosé joven, no sabía nada de él. No tenía ni idea de que bailaba tanto y tan bien, del estilo de música que hacía. No conocía de su figura artística en esos primeros años de juventud. Entonces, de repente me encuentro con una figura como con mucha luz, con mucha frescura sobre el escenario. Lo veía en entrevistas y lo veía relajado, tranquilo, y eso me atrajo un montón. Me atrapó en el momento en el que en el que lo vi".

Por otro lado, también comentó sobre los momentos de la serie donde se el cantante se relaciona con su padre. Nacho Fresneda interpreta a un Luis Miguel Dominguín, el padre de Miguel Bosé que no quiere que su hijo sea artista.

“El día 1 del casting nos miramos y ya, hubo una conexión brutal -dice el intérprete-. Nacho es un actor excelente que sabe muy bien lo que hace y que tiene una sensibilidad brutal a la hora de trabajar con el texto. Y me parece que tiene algo que, creo, que tenemos que seguir manteniendo los artistas que internamente su niño sigue despierto. Entonces trabajar con él, era como un juego todo el rato y era muy divertido y muy fácil”.

José Pastor y Miguel Bosé terminan conociendose

En la entrevista declaró que conoció al cantante, el cual estuvo de acuerdo siempre con la producción . "Él ha visto lo que íbamos haciendo Iván y yo y estaba muy contento, siempre ha estado a favor de la obra. Fue muy bueno conocerlo".