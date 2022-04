La plataforma de streaming Paramount+ esta ganando cada vez más popularidad entre los fanáticos y consumidores de buenas historias.

Y es que aún quedan estrenos en este mes de abril 2022:

The First Lady 18 de abril

Danger Force S2 21 de abril

Días mejores (when You Lest Expect It) 22 de abril

The Man Who Fell to Earth 25 de abril

Se rentan cuartos S5 28 de abril

Trilogía de El padrino 28 de abril

The Offer 29 de abril

Los primeros estrenos del mes se encuentran los siguientes:

Revival iCarly Temporada 2 8 de abril

Paw Patrol, la película 14 de abril

Rugrats 15 de abril

Para disfrutar de buenos estrenos solo debes suscribirte a la plataforma y listo. Si no sabes acerca de valores o incluso de como registrate en el streaming, no te preocupes aquí en RedGol te explicaremos con lujo y detalle para que no cometas ningún error al momento de registrarte para obtener tu cuenta y puedas disfrutar junto a tus amigos o familia una tarde de películas o series.

¿Cómo contrato Paramount+?

Para poder suscribirte a Paramount+ debes seguir los siguientes pasos:

Entra a Paramountplus.com/cl Verás 3 opciones, “debes apretar la que pone suscríbete a Paramount + Al seleccionar, tendrás una prueba de 7 días gratis Debes rellenar los datos de tu método de pago También debes poner tus datos personales Estarás dado de alta para disfrutar del catálogo Paramount Plus

Existen dos planes

Mensual

$3.199

Anual

$2.658