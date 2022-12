Teen Wolf, la nueva película de Paramount+ basada en la popular serie de MTV acaba de estrenar un nuevo avance del esperado regreso del querido grupo de héroes liderados pro Scott McCall durante la Comic Con Experience en Brasil.

¿Cómo será el regreso de Alison?

Tal como muestra el primer tráiler de la producción, el personaje de Crystal Reed estará de regreso a la esperada cinta, sin embargo, no es de la forma que los fans desean. Recordemos que Allison Argent falleció durante la tercera temporada de la serie.

"¿Cómo sabemos que ella es realmente Allison?" Melissa, la madre de Scott, pregunta en el tráiler, a lo que Argent confirma: "Quien sea o lo que sea que esté ahí afuera en este momento, no es Allison". Por lo que queda claro que el querido personaje no será a quien veamos en pantalla en enero próximo.

A pesar de aquella feliz noticia, no todos regresan. Dylan O'Brien, quien interpretó a Miecyzlaw Stilinski, mejor conocido como Stiles en la ficción, no retomará el papel en la nueva cinta, al igual que Arden Cho quien no repetirá su papel como Kira.

¿Cuándo se estrena la película?

La cinta llegará a la pantalla de Paramount+ el próximo 26 de enero del 2023. Revisa el tráiler a continuación.

¿De qué tratará la película?

La nueva cinta que continuará la historia de Scott y sus amigas trata sobre nuevos sucesos que afectarán a los habitantes de Beacon Hill.

“Una luna llena se eleva en Beacon Hills, y con ella ha surgido un mal aterrador. Los lobos están aullando una vez más, pidiendo el regreso de los banshees, los hombres coyotes, los perros del infierno, los kitsunes y todos los demás cambia formas de la noche".

“Pero solo un hombre lobo como Scott McCall (Posey), que ya no es un adolescente pero sigue siendo un alfa, puede reunir nuevos aliados y reunir a amigos de confianza para luchar contra lo que podría ser el enemigo más poderoso y letal al que se han enfrentado”, señala la sinopsis oficial.