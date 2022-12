Ni siquiera se ha estrenado en Latinoamérica y ya es una de las favoritas del servicio Paramount+, al menos en Estados Unidos. Tulsa King, la serie protagonizada por Sylvester Stallone, tendrá una segunda temporada dada la exitosa convocatoria que ha tenido entre los suscriptores del servicio de streaming.

Es que la producción encabezada por el icónico actor tuvo un auspicioso debut en el país norteamericano, con cifras estadísticas que superarían incluso a la precuela de Game of Thrones estrenada por HBO este año.

El presidente y director ejecutivo de Paramount Media Networks y MTV Entertainment Studios, Chris McCarthy, resaltó que "Tulsa King se ubicó como la nueva serie número uno del año, superando a todas las demás, incluida la secuela de Game of Thrones, House of the Dragon".

"Con su preestreno en Paramount Network y en Paramount+, batió récords y nos llevó a nuestro mayor día de registro nuevo en la historia, razón por la cual instantáneamente dimos luz verde a la segunda temporada", añadió

Tulsa King | ¿De qué se trata la serie con Sylvester Stallone?

La historia sigue al capo de la mafia de Nueva York, Dwight The General Manfredi (Stallone) justo después de que lo liberan de prisión después de 25 años y su jefe lo exilie para instalarse en Tulsa, Oklahoma.

Al darse cuenta de que su familia mafiosa puede no tener los mejores intereses en mente, Dwight construye lentamente un equipo a partir de un grupo de inesperados personajes, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que, para él, bien podría ser otro planeta.

Tulsa King | ¿Cuándo se estrena la serie con Sylvester Stallone?

TULSA KING, la seria original de Paramount+ protagonizada por el actor Sylvester Stallone, se estrenará el próximo 25 de diciembre en Chile y Latinoamérica.