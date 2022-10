El pasado 20 de septiembre la banda Coldplay aterrizó en Chile y realizócuatro conciertos el: 20, 21, 23 y 24 de septiembre.

Los conciertos se realizaron el Estadio Nacional y se dieron en el contexto de la gira mundial "Music of the Spheres", la cual terminará el 19 de julio del año 2023 en Amsterdam, Países Bajos.

¿Dónde comprar las entradas para ver Coldplay en cines y cuándo llegará a las salas?

Llegó a los cines en Chile el concierto que realizó la banda británica en el estadio River Plate de Argentina, el cual se transmitirá en pantalla grande en más de 70 países alrededor del mundo.

La película de Coldplay se transmitirá por solo dos días en nuestro país, el 28 y 29 de octubre, a poco más de un mes después de sus conciertos.

Esta será una ocasión única para las personas que se perdieron el concierto y no alcanzaron a comprar las entradas.

Los cines que transmitirán la cinta son Cinemark en el mall Alto Las Condes, Mall Plaza Norte, Portal Ñuñoa y Mall Plaza Vespucio, y Cinépolis (CineHoyts) dará el concierto en el Parque Arauco, Mall Plaza Los Domínicos y el Cinépolis de La Reina.

El público podrá disfrutar de una increíble función en pantalla grande y en 4K. En cuanto al horario, la película se transmitirá en un único horario a las 21:00 horas y el valor de las entradas dependerá del cine.

Algunas de las canciones de Coldplay que podrás disfrutar en la película son: Higher Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, Charlie Brown, The Scientist, Viva la Vida, Hymn for the Weeknd, Don’t Panic, Politik, In My Place, Yellow, Human Heart, People of the Pride, Clocks, Infinity Sign, Something Just Like This, Midnight, My Universe, A Sky Full of Stars y Sparks.