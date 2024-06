Se acercan las vacaciones de invierno y es momento de dar a conocer algunos interesantes panoramas para aquellos estudiantes que comienzan su receso escolar en Chile, y qué mejor que de la mano del Planetario Usach.

Coldplay, una de las bandas más influyentes del último siglo, será parte de un evento que combina impresionantes imágenes del Universo en 360º con las canciones más icónicas de la banda inglesa.

Coldplay vuelve al Planetario Usach para las vacaciones de invierno: Fechas y entradas

El musical Coldplay por el Universo + COLORATURA se llevará a cabo en la Sala Albert Einstein desde este jueves 20 de junio al domingo 7 de julio .

Cabe mencionar que el musical de Coldplay en el Planetario Usach se realizará una vez por día a partir de las 18:00 horas.

El costo de entrada es de $12.000 pesos y las puedes adquirir según la fecha que quieras asistir ingresando al sitio web de ventas de entradas del Planetario.

Entradas Coldplay por el universo + COLORATURA

Además, podrás encontrar estacionamientos gratuitos al interior del Planetario Usach, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central.

Conoce en detalle Coldplay por el Universo + COLORATURA

Desde el Planetario Usach detallan que “La canción ‘Coloratura’ de Coldplay es un viaje cósmico que cita a Galileo, Neptuno y recuerda la profunda conexión entre el ser humano y el Universo. ‘Coloratura’ se suma al musical inmersivo de 1 hora de duración con las espectaculares imágenes en 360º del Planetario y las 5 mil estrellas del proyector óptico Carl Zeiss VI”.